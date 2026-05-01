आर्सेनल FC को हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन्स लीग विजेता बनी पेरिस सेंट-जर्मेन, ये बने रिकॉर्ड्स

पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) ने चैंपियन्स लीग 2025-26 के फाइनल में आर्सेनल FC को पेनल्टीशूटआउट में 4-3 से हराते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। एक्स्ट्रा टाइम के बाद मैच 1-1 की बराबरी पर था। PSG ने लगातार दूसरी बार चैंपियन्स लीग की ट्रॉफी अपने नाम की है। पिछले सीजन उसने इंटर मिलान को 5-0 से हराते हुए खिताब अपने नाम किया था। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा आर्सेनल FC ने 5वें मिनट में ही काई हैवर्ट्स के गोल की बदौलत 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में PSG को पेनल्टी मिली, जिसे उस्मान डेम्बेले ने 64वें मिनट में गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों की ओर से कोई और गोल नहीं हुआ और मुकाबला एक्सट्रा टाइम में पहुंचा। एक्सट्रा टाइम में भी दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं। पेनल्टी शूटआउट में PSG ने बाजी मार ली।

सफर ऐसा रहा आर्सेनल का सफर आर्सेनल FC को इस सत्र में कोई हार नहीं मिली थी। उसने लीग चरण के सभी 8 मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया था। इस दौरान टीम ने केवल 4 गोल खाए, जबकि 24 गोल दागे। नॉकआउट चरण में टीम को कड़ी चुनौती मिली। राउंड ऑफ 16 में बायर लेवरकुसेन को कुल 3-1 से हराया। इसके बाद क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में स्पोर्टिंग लिस्बन तथा एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ एक-एक गोल के अंतर से जीत दर्ज कर आगे बढ़ी।

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PSG ऐसा रहा PSG का सफर PSG लीग चरण में 11वें स्थान पर थी। बार्सिलोना FC और बायर्न म्यूनिख से हार के बाद टीम पर सवाल उठे। बायर लेवरकुसेन को 7-2 से हराना बड़ी उपलब्धि रही। प्लेऑफ में टीम ने मोनाको को कुल 5-4 के अंतर से हराया। इसके बाद चेल्सी को 8-2 और लिवरपूल को 4-0 के कुल अंतर से मात देकर आगे बढ़ी। सेमीफाइनल में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ 5-4 की रोमांचक जीत दर्ज की, दूसरे चरण का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा था।

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