ऐपल की नई वॉच में आस-पास की आवाज सुनने की क्षमता, गोपनीयता की चिंता बढ़ी

ये फीचर्स तब तक एक्टिव नहीं होते, जब तक आप खुद इन्हें न चुनें, यानि ऑप्ट-इन का मतलब है कि आपको ही इनका कंट्रोल मिलता है, फिर भी ये आपके आस-पास के उन लोगों की बातें भी पकड़ सकते हैं, जिन्होंने इन्हें ऑन नहीं किया है।

उदाहरण के तौर पर लाइव रीवाइंड एक ट्यून बजाते हुए पिछली 15 सेकेंड की बातचीत पकड़ लेता है, जबकि सिरी रीकैप बिना किसी चेतावनी के शांति से बातचीत का सार बता देता है।

कानूनी कार्यालय या निजी बातचीत जैसी जगहों पर जहां प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है, ये अपडेट अजीब लग सकते हैं और इससे लोग ऐपल वॉच के आस-पास सहज महसूस नहीं करेंगे।