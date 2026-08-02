वैज्ञानिकों ने जिम्बाब्वे में खोजा 21 करोड़ साल पुराना नया डायनासोर
वैज्ञानिकों ने जिम्बाब्वे की लेक करिबा के पास मिले जीवाश्मों से मूसंगो मातुसाडोनेन्सिस डायनासोर का पता लगाया है। यह करीब 21 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था।
इसकी खोज से वैज्ञानिकों को डायनासोर के विकास के बारे में नए संकेत मिले हैं। 2018 में जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम (UK) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अपने अभियान के दौरान इसे खोजा था।
पिछली टांग के जीवाश्मों से हुई नई प्रजाति की पुष्टि
हाल ही के एक अध्ययन में मुख्य रूप से पिछली टांग के हिस्सों वाले इन जीवाश्मों की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि मूसंगो मातुसाडोनेन्सिस वाकई में एक नई प्रजाति है।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह डायनासोर करीब 1.5-मीटर लंबा रहा होगा और इसका वजन लगभग 390 किलोग्राम था।
यह विशाल लंबी गर्दन वाले सॉरोपॉड डायनासोरों का शुरुआती रिश्तेदार था। खास बात ये है कि इसका संबंध अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका में पहले मिले डायनासोरों से हो सकता है।
यह बताता है कि शुरुआती डायनासोर कभी आपस में जुड़े महाद्वीपों पर घूमते थे। डॉ किम्बरली चैपल के अनुसार, हालांकि, इस क्षेत्र में अभी तक डायनासोर के ज्यादा जीवाश्म नहीं मिले हैं, फिर भी यहां कई और जीवाश्म-विज्ञान संबंधी खोजों की काफी संभावनाएं हैं।