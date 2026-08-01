ब्रिटेन-आयरलैंड में 12 अगस्त को दिखेगा 1999 के बाद सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण

लंदन में लगभग 90 फीसदी सूरज छिप जाएगा, वहीं कॉर्नवाल में 95 फीसदी और आयरलैंड के दक्षिण-पश्चिम में यह लगभग 98 फीसदी तक दिखेगा।

लंदन में यह ग्रहण शाम 6:17 बजे शुरू होगा, 7:12 बजे अपने चरम पर पहुंचेगा और रात 8:00 बजे के ठीक बाद खत्म हो जाएगा।

इसका मतलब है कि आसमान में शाम जैसा नजारा तो होगा, लेकिन पूरा अंधेरा नहीं होगा। सबसे अच्छे नजारे देखने के लिए सूरज ढलने के समय पश्चिम दिशा में कोई अच्छी जगह ढूंढें।

मौसम की बात करें तो दक्षिण-पूर्व में ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है, लेकिन उत्तर में बादल छाए रह सकते हैं। अगर, आप यूरोप में यात्रा कर रहे हैं तो पूर्ण सूर्य ग्रहण (टोटैलिटी) ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी स्पेन और पुर्तगाल के सुदूर उत्तर-पश्चिमी सिरे से होकर गुजरेगा।

हालांकि, वहां जंगल की आग के धुएं की वजह से नजारे देखने में दिक्कत हो सकती है।