एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल्स साइबर सुरक्षा जांच के दौरान असली सिस्टम्स में घुस गए, वहीं, OpenAI के एजेंट ने भी अपने सैंडबॉक्स से बाहर निकलकर हगिंग फेस जैसे लाइव प्लेटफॉर्म तक पहुंच बना ली।

अमेरिका ने अब फ्रंटियर AI मॉडल्स के लिए स्वैच्छिक साइबर सुरक्षा टेस्टिंग के नियम तय कर दिए हैं। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ (EU) भी दोनों कंपनियों के साथ AI सुरक्षा और उसके प्रबंधन पर बातचीत कर रहा है।

UK के AI मंत्री कनिष्क नारायण ने साफ कहा है कि अगर, ये स्वैच्छिक जांच पर्याप्त नहीं रहीं तो और भी सख्त नियम लाए जा सकते हैं।

इन घटनाओं से पता चलता है कि दुनियाभर में इन नई तकनीकों को लेकर चिंताएं कितनी गहरी हो रही हैं।