भारत के फार्मा-बायोटेक पेटेंट नियमों में बड़ा बदलाव

इन ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों का मकसद पेटेंट अधिकारियों द्वारा आवेदनों की समीक्षा प्रक्रिया को एक समान बनाना है। इसके लिए अदालतों द्वारा तय किए गए फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे निष्पक्षता बनी रहे। साथ ही, जीन डायग्नोस्टिक्स, स्टेम सेल्स और फार्म जानवरों की क्लोनिंग जैसे मुश्किल और जटिल क्षेत्रों पर भी खास ध्यान दिया गया है।

इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसे 'नया' माना जाएगा और क्या नैतिक रूप से सही होगा। कानूनी विशेषज्ञ मोहित सिंह का मानना है कि इससे पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और भारत के बायफार्मा सेक्टर में शोध और को बढ़ावा मिलेगा।