सरकार ने एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म के लिए कोरोवर और काइंड्रिल सॉल्यूशंस को चुना

यह तकनीक सबसे पहले डिजिलॉकर में देखने को मिलेगी। यहां इसके आने से दस्तावेजों और लेन-देन को संभालना और भी सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान हो जाएगा।

इस सिस्टम को पूरी तरह लागू होने में 4 महीने का समय लगेगा। इसके बाद एक साल तक इसका रखरखाव और सपोर्ट भी जारी रहेगा।

इसमें नेचुरल-लैंग्वेज चैट और कई भाषाओं में सपोर्ट जैसे फीचर्स की उम्मीद है। आप कोई भी सरकारी ऐप इस्तेमाल कर रहे हों, इसकी मदद से सभी काम और भी आसान हो जाएंगे।