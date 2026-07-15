सरकार जल्द देगी भारत सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी
केंद्र सरकार अब भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के दूसरे चरण को हरी झंडी देने वाली है। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना से जुड़ी सभी पॉलिसी मंजूरियां पूरी हो चुकी हैं।
ISM 2.0 को अगले 10 सालों के लिए लागू किया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य चिप डिजाइन से लेकर उनके निर्माण तक हर क्षेत्र को बढ़ावा देना है, ताकि भारत आयात पर कम निर्भर रहे।
डिजाइन, सामग्री और उपकरणों के लिए मिलेगा समर्थन
पहला चरण जहां मुख्य रूप से बड़ी चिप फैक्ट्रियां और पैकेजिंग प्लांट्स को समर्थन दे रहा था, वहीं ISM 2.0 केवल चिप बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगा।
यह उन्हें डिजाइन करने, जरूरी सामग्री तैयार करने और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहन देगा। इसका मकसद भारत में ही इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), टेलीकॉम और डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ताकत देने वाला एक पूरा और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा करना है।