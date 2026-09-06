आपके आधार से लिए फर्जी सिम का संचार साथी से मिनटों में लगाएं पता

इसके लिए आपको बस संचार साथी वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपना मोबाइल नंबर डालें, फिर कैप्चा और OTP डालकर वेरिफाई करें। इसके बाद आपको अपने आधार से जुड़े सभी फोन कनेक्शन एक साथ स्क्रीन पर दिख जाएंगे।

अगर, आपको कोई ऐसा नंबर दिखे, जो आपने नहीं लिया है या जिसके बारे में आप नहीं जानते तो आप उसे तुरंत वहीं फ्लैग कर सकते हैं।

आज के समय में हमारी बैंकिंग और पूरी डिजिटल जिंदगी काफी हद तक हमारे फोन पर निर्भर करती है। ऐसे में यह टूल आपके डाटा को सुरक्षित रखने और आपको मानसिक शांति देने के लिए बेहद अहम है।