फिगर घर के काम की वीडियो रिकॉर्ड करने पर दे रही पैसे कमाने का मौका

इंडेक्स ऐप तेजी से लोगों के बीच अपनी जगह बना रहा है। इसे 2.64 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और हर सप्ताह 44,000 एक्टिव यूज़र्स इसका इस्तेमाल करते हैं।

अब तक 108 देशों के क्रिएटर्स ने लगभग 1.6 करोड़ टास्क वीडियो अपलोड किए हैं। फिगर कंपनी अगले 12 महीनों में ज्यादा डाटा और कंप्यूटिंग पर एक अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) खर्च करने की तैयारी कर रही है।

इसलिए अगर, आप भी अपने घर के कामों की रिकॉर्डिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं तो यह सही मौका है।