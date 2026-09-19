FDA ने स्तन कैंसर के मरीजों के लिए दवाओं के नए कॉम्बिनेशन को दी मंजूरी

एक रिसर्च में 159 मरीजों पर इस कॉम्बिनेशन का परीक्षण किया गया। शोध के नतीजों से पता चला कि जिन मरीजों को इनलुरियो और वर्जेनियो दोनों दवाएं दी गईं, उनमें कैंसर दोगुनी अवधि तक नियंत्रण में रहा।

अगर, इनलुरियो अकेले 5.5 महीने तक कैंसर को नियंत्रित कर पाया तो कॉम्बो के साथ यह अवधि 11.1 महीने हो गई।

हालांकि, यह भी ध्यान रखना होगा कि इस कॉम्बिनेशन से कुछ दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट्स) भी हो सकते हैं, जैसे कि तेज दस्त और सफेद रक्त कोशिकाओं की कमी।

ऐसे में चिकित्सकों को मरीजों की सेहत पर लगातार नजर रखनी होगी। यह दवा अब अमेरिका में उपलब्ध हो गई है और यह उन तमाम महिलाओं के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है, जो इस मुश्किल बीमारी से लड़ रही हैं।