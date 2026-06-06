मोस्ट इनोवेटिव AI प्रोडक्ट अवार्ड्स 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन? टेक्नोलॉजी Jun 06, 2026

इकोनॉमिक टाइम्स ने 'मोस्ट इनोवेटिव AI प्रोडक्ट अवार्ड्स 2026' शुरू किए हैं। इनका मकसद उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स को पहचान दिलाना है, जो अपने क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं।

ये ऐसे AI टूल्स हैं, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स (COOs) को असल दुनिया की व्यावसायिक चुनौतियों से निपटने में मदद पहुंचाते हैं। इन पुरस्कारों में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और रियल-टाइम इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों पर खास जोर रहेगा। इसका मतलब, कोई भी ऐसी तकनीक, जो बड़े ऑपरेशन्स को और स्मार्ट और आसान बनाने में सहायक हो।

इसके अलावा, COOs के लिए एक विशेष कैटेगरी भी रखी गई है। इसमें सप्लाई चेन, वर्कफोर्स प्लानिंग और वर्कफ्लो मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों के समाधानों को प्रमुखता दी जाएगी।