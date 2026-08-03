दिल्ली हाई कोर्ट ने ANI के OpenAI पर कॉपीराइट नियम उल्लंघन के आरोपों को नकारा

न्यायाधीश अमित बंसल ने स्पष्ट किया कि भारत में ANI के कंटेंट का इस्तेमाल होना ही इस मामले के लिए पर्याप्त है, भले ही OpenAI के सर्वर विदेश में हों। कोर्ट ने ChatGPT को ब्लॉक करने से भी इनकार कर दिया।

अदालत का कहना था कि इसे ब्लॉक करने से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में हो रही प्रगति धीमी पड़ सकती है और इसका असर आम यूजर्स पर भी पड़ेगा।

यह फैसला देश में AI और कॉपीराइट के मामलों में एक नया पैमाना तय करेगा। इसका असर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में चल रहे इसी तरह के मुकदमों पर भी पड़ सकता है, जहां AI और कॉपीराइट को लेकर नियम अधिक सख्त किए जा रहे हैं।