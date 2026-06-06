9 जून को आसमान में दिखेगा शुक्र-बृहस्पति का मिलन टेक्नोलॉजी Jun 06, 2026

खगोल प्रेमियों को 9 जून को आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इस शुक्र और बृहस्पति ग्रह एक-दूसरे के बहुत करीब नजर आएंगे। यह दूरी इतनी कम होगी कि अगर, आप अपनी बांह फैलाकर देखें तो आपकी छोटी उंगली की चौड़ाई जितनी ही लगेगी।

नई दिल्ली के नेहरू तारामंडल में इस खास खगोलीय घटना को देखने के लिए एक मुफ्त स्काई-वॉचिंग सेशन आयोजित किया जा रहा है। शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाला यह सेशन करीब 8:30 बजे तक चलेगा, लेकिन यह मौसम और आसमान की साफ स्थिति पर निर्भर करेगा।