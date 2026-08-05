कोर्ट ने परप्लेक्सिटी पर अमेजन के दावे को किया खारिज, जानिए क्या है मामला

कोर्ट ने यह साफ किया कि असल में अमेजन के ग्राहक ही परप्लेक्सिटी के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, खुद कंपनी नहीं। इसी वजह से यहां कोई हैकिंग नहीं हुई।

इस फैसले से भविष्य में दूसरे एजेंटिक AI के लिए रास्ते आसान हो सकते हैं। AI कंपनी ने अमेजन के मुकदमे का मकसद यूजर्स को कॉमेट का इस्तेमाल करने से रोकना बताया है।

कंपनी ने कहा कि AI एजेंट्स की आंखें नहीं होतीं, इसलिए वे अमेजन द्वारा यूजर्स पर की जाने वाली विज्ञापन बमबारी को नहीं देख सकते।

उसने आगे कहा, "परप्लेक्सिटी इंटरनेट यूजर्स के उस अधिकार के लिए लड़ना जारी रखेगी, ताकि वे अपनी पसंद का कोई भी AI चुन सकें।"

दूसरी तरफ, अमेजन ने कहा है कि वह अभी अपनी अगली रणनीति तय कर रही है। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी कानूनी दलीलों पर कायम हैं।