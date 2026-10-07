हेनरी कागन और केन्सो सोआई को मिला रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार

1901 से अब तक केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार उन खोजों को सम्मानित करता आ रहा है, जिन्होंने अणुओं, जीवन की प्रक्रियाओं और तकनीक के बारे में हमारी समझ को काफी आगे बढ़ाया है।

अब तक 200 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, लेकिन इनमें केवल 8 महिलाएं हैं। यह साफ तौर पर लैंगिक असमानता को दिखाता है।

एक दिलचस्प बात यह है कि नोबेल विजेता 35 से लेकर 97 साल तक की उम्र के रहे हैं। साथ ही, नोबेल पुरस्कार के लिए हुए नॉमिनेशन 50 साल तक गुप्त रखे जाते हैं। इससे एक रहस्य बना रहता है और वाकई बड़े बदलाव लाने वाली खोजों पर ही सबका ध्यान बना रहता है।