मेटा के म्यूज स्पार्क ने सुलझाई 6 गणितीय समस्याएं, AI हार्डवेयर किया लॉन्च
मेटा के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल म्यूज स्पार्क ने गणित के क्षेत्र में प्रायिकता (प्रोबेबिलिटी) और समूह सिद्धांत (ग्रुप थ्योरी) जैसे अहम विषयों से जुड़ी 6 बड़ी रिसर्च समस्याओं को सुलझाने में गणितज्ञों की मदद की है। ये समस्याएं कई सालों से अनसुलझी थीं।
शोधकर्ताओं ने मेटा के सामान्य टूल्स का उपयोग कर इसकी क्षमताओं तक पहुंच बनाई, जिससे यह साफ होता है कि AI अब गणित के कुछ सबसे मुश्किल सवालों को भी हल करने में सक्षम है।
कंपनी दे रही 5,000 म्यूज होम लिंक्स
मेटा ने म्यूज गैजेट्स और म्यूज होम लिंक को भी पेश किया है। म्यूज होम लिंक एक USB-C डिवाइस है, जिसकी मदद से म्यूज को घर के नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है।
कंपनी ने 5,000 डिवाइस सब्सक्राइबर्स को दे दी है, जिससे लोगों के लिए घर पर ही AI के साथ प्रयोग करना आसान हो गया है।
मेटा की यह पहल उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, जिसके तहत वह स्मार्ट टेक्नोलॉजी को आम जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है।