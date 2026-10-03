मेटा के म्यूज स्पार्क ने सुलझाई 6 गणितीय समस्याएं, AI हार्डवेयर किया लॉन्च

मेटा ने म्यूज गैजेट्स और म्यूज होम लिंक को भी पेश किया है। म्यूज होम लिंक एक USB-C डिवाइस है, जिसकी मदद से म्यूज को घर के नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है।

कंपनी ने 5,000 डिवाइस सब्सक्राइबर्स को दे दी है, जिससे लोगों के लिए घर पर ही AI के साथ प्रयोग करना आसान हो गया है।

मेटा की यह पहल उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, जिसके तहत वह स्मार्ट टेक्नोलॉजी को आम जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है।