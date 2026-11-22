यह अपडेट टेस्ला गाड़ियों को सड़कों के गड्ढे, स्कूल जोन, स्पीड कैमरे और जमा पानी जैसी मुश्किल चीजों से बेहतर तरीके से निकलने में भी मदद करेगा।

हालांकि, एक जरूरी बात यह है कि FSD इस्तेमाल करते समय आपको चालक सीट पर ही रहना होगा और पूरा ध्यान देना होगा। यह अभी तक पूरी तरह से खुद चलने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है।

टेस्ला का कहना है कि चालकों को हर समय सतर्क रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर गाड़ी का कंट्रोल संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए।