टेस्ला के सेल्फ-ड्राइविंग अपडेट को मिला वीडियो गेम जैसा मेकओवर
टेस्ला ने हाल ही में अपने फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) सॉफ्टवेयर का नया अपडेट पेश किया है। इसमें एक खास नया फीचर है, जिसे 'टेस्ला रियलिटी व्यू' नाम दिया गया है।
इस फीचर से अब चालक अपनी गाड़ी के चारों ओर का माहौल एकदम असली तस्वीरों जैसा देख सकेंगे, जिसे एलन मस्क ने 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो' गेम खेलते हुए देखने जैसा बताया है।
कंपनी का विचार है कि इससे चालकों के लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि गाड़ी आगे क्या करने वाली है।
चालक का ध्यान देना अब भी जरूरी
यह अपडेट टेस्ला गाड़ियों को सड़कों के गड्ढे, स्कूल जोन, स्पीड कैमरे और जमा पानी जैसी मुश्किल चीजों से बेहतर तरीके से निकलने में भी मदद करेगा।
हालांकि, एक जरूरी बात यह है कि FSD इस्तेमाल करते समय आपको चालक सीट पर ही रहना होगा और पूरा ध्यान देना होगा। यह अभी तक पूरी तरह से खुद चलने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है।
टेस्ला का कहना है कि चालकों को हर समय सतर्क रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर गाड़ी का कंट्रोल संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए।