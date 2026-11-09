AI से बन सकते हैं जैविक हथियार, टेनसेंट के AI प्रमुख की बड़ी चेतावनी

याओ ने यह भी उजागर किया कि ओपन-वेट AI मॉडल छोटे प्रयोगशालाओं और साइबर सुरक्षा शोध के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन उनके साथ बड़े सुरक्षा जोखिम भी जुड़े हुए हैं।

अगर, इन मॉडल का दुरुपयोग किया जाए या शरारती तत्व इन्हें बदल दें तो वे नुकसान पहुंचाने वाले औजार बन सकते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए टेनसेंट ने अपना खुद का हाइ-4 मॉडल विकसित किया है।

इस मॉडल से हैकिंग की क्षमता को हटा दिया गया है, जबकि इसमें साइबर सुरक्षा बचाव कार्यक्षमता बनी हुई है। हालांकि, इसकी जैविक क्षमताएं अभी भी कंपनी की उच्च-जोखिम सीमा से कम हैं।