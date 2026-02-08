टेलीग्राम ने एंड्रॉयड के लिए नया अपडेट जारी किया है

टेलीग्राम ने एंड्रॉयड पर पेश की लिक्विड ग्लास स्टाइल, जानिए और क्या किए बदलाव

क्या है खबर?

टेलीग्राम ने एड्रॉयड के लिए नया अपडेट जारी किया है। यह प्ले स्टोर के माध्यम से वर्जन 12.4.0 में उपलब्ध हो चुका है। इस मैसेजिंग ऐप ने लिक्विड ग्लास स्टाइल पेश किया है। यह नया डिजाइन पिछले साल के अंत में किए गए बदलावों पर आधारित है, जब प्लेटफॉर्म ने पारदर्शी पैनल और सॉफ्ट UI एलिमेंट्स का परीक्षण शुरू किया था। कंपनी ने सबसे पहले जनवरी की शुरुआत में iOS पर लिक्विड ग्लास के लिए फुल सपोर्ट जारी किया था।