आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फोटोग्राफी की दुनिया में तेजी से अपनी जगह बना रहा है

AI की मदद से ऐसे निखारें अपनी फोटोग्राफी स्किल्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:38 am Jun 16, 202609:38 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फोटोग्राफी की दुनिया में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। इसकी मदद से लोग न सिर्फ बेहतर तस्वीरें खींच पा रहे हैं, बल्कि एडिटिंग और नई तकनीकें सीखना भी आसान हो गया है। कई AI टूल्स शूटिंग के दौरान तुरंत सुझाव देते हैं और बाद में तस्वीरों को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। AI से फोटोग्राफी सीखने और उसमें सुधार करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो गई है।