AI से बना सेंसर 4 मिनट में पता लगा लेगा आपको किस सांप ने काटा

पारंपरिक एंटीबॉडी टेस्ट्स के बजाय यह सेंसर एक खास तरह के फैब्रिक ग्रिड का इस्तेमाल करता है, जो लिक्विड क्रिस्टल्स से भरा होता है। जैसे ही जहर इस ग्रिड पर आता है, ये क्रिस्टल्स अपनी जगह बदलते हैं और पोलराइज्ड लाइट में खास तरह के पैटर्न बनाते हैं। इन पैटर्नों को देखकर AI यह पहचान लेता है कि यह किस सांप का जहर है।

यह एक सरल और कम खर्च वाला लैब सेंसर है। हालांकि, इसे आम अस्पतालों में रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाने से पहले अभी और परीक्षण की जरूरत है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि भविष्य में यह सांप के काटने के इलाज को कहीं ज्यादा तेज और आसान बना देगा।