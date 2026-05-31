टाटा के प्लांट से इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होगा चिप निर्माण

27,000 करोड रुपये की लागत से बन रहा TSAT प्लांट

27,000 करोड रुपये के निवेश से तैयार हुआ यह टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (TSAT) प्लांट हर दिन 4.8 करोड़ तक चिप्स बनाने की क्षमता रखेगा।

यह प्लांट कारों, इलेक्ट्रिक वाहनों, टेलिकॉम उपकरणों और गैजेट्स जैसे उत्पादों के लिए एडवांस तकनीक वाले चिप्स बनाएगा। इससे सीधे तौर पर करीब 15,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, जबकि 11,000 से 13,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय लोगों के लिए यह एक बडा मौका होगा।