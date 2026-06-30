टाटा भारत-सिंगापुर के बीच बेहतर इंटरनेट के लिए समुद्र के नीचे बिछाएगी केबल
टाटा कम्युनिकेशंस ने भारत और सिंगापुर के बीच इंटरनेट कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। कंपनी मुंबई से सिंगापुर तक एक समुद्र के नीचे केबल सिस्टम स्थापित करने में निवेश कर रही है।
साथ ही, वे चेन्नई से शुरू होने वाले एक और केबल प्रोजेक्ट पर भी एक साझेदार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये दोनों नए केबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और विभिन्न कारोबारों की बढ़ती डाटा जरूरतों को पूरी करने के लिए तैयार किए गए हैं।
फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगी दोनों केबल
एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का डाटा सेंटर बाजार 2034 तक 13 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) से भी ज्यादा होने का अनुमान है।
टाटा इन नए केबल्स को अपने विशाल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेगी, जो पहले से ही 100 से ज्यादा डाटा सेंटर्स से जुड़ा है।
कंपनी का लक्ष्य भारत और सिंगापुर के बीच क्लाउड सेवाओं और व्यावसायिक डाटा ट्रैफिक के लिए एक बेहद तेज और भरोसेमंद मार्ग तैयार करना है। यह पहल देश को वैश्विक डिजिटल हब के तौर पर उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।