सिनॉप्सिस ने पुराने चिप डिजाइन टूल को कहा अलविदा

चिप बनाने वाली कंपनियां बना रहीं खुद के टूल्स

पता चला है कि अब सैमसंग समेत कई चिप बनाने वाली कंपनियां अपने खुद के टूल्स बना रही हैं। इससे उन्हें बाहरी कंपनियों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

सैमसंग ने भी कहा कि इस बदलाव से उनके उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास और भी विकल्प मौजूद हैं।

कुछ लोग पुराने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने को लेकर चिंता में हैं, वहीं ज्यादातर का मानना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।

सिनॉप्सिस ने ग्राहकों को यह भी भरोसा दिलाया है कि ये बंद किए गए टूल्स अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं और कंपनी भविष्य के AI डिजाइन पर जोर देते हुए लगातार सपोर्ट जारी रखेगी।