सिनॉप्सिस ने पुराने चिप डिजाइन टूल को कहा अलविदा
चिप डिजाइन की दिग्गज कंपनी सिनॉप्सिस अपने मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर (EES और FDC टूल्स) के अपडेट देना बंद कर रही है। ये टूल चिप बनाने की प्रक्रिया की निगरानी करते हैं।
अब कंपनी अपना सारा ध्यान और संसाधन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डिजाइन तकनीक पर लगा रही है।
सैमसंग और SK हाईनिक्स जैसे बड़े ग्राहकों को साल की शुरुआत में ही इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन सिनॉप्सिस ने साफ किया है कि वह मौजूदा ग्राहकों के साथ किए गए सपोर्ट समझौतों का सम्मान करता रहेगा।
चिप बनाने वाली कंपनियां बना रहीं खुद के टूल्स
पता चला है कि अब सैमसंग समेत कई चिप बनाने वाली कंपनियां अपने खुद के टूल्स बना रही हैं। इससे उन्हें बाहरी कंपनियों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
सैमसंग ने भी कहा कि इस बदलाव से उनके उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास और भी विकल्प मौजूद हैं।
कुछ लोग पुराने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने को लेकर चिंता में हैं, वहीं ज्यादातर का मानना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।
सिनॉप्सिस ने ग्राहकों को यह भी भरोसा दिलाया है कि ये बंद किए गए टूल्स अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं और कंपनी भविष्य के AI डिजाइन पर जोर देते हुए लगातार सपोर्ट जारी रखेगी।