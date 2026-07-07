कंगना रनौत की 'क्वीन 2' पर संकट, बॉम्बे हाई कोर्ट में 250 करोड़ का मुकदमा दायर

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अप्रैल में फैंटम स्टूडियोज ने जारी किया था नोटिस

रिपोर्ट के अनुसार, फैंटम स्टूडियोज द्वारा अप्रैल में सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी और 'क्वीन' की IP (जिसमें सीक्वल बनाने का अधिकार शामिल है) के 50 प्रतिशत हिस्से पर स्वामित्व की पुष्टि की थी। हालांकि, 'क्वीन 2' निर्माताओं ने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया और शूटिंग जारी रखी। परियोजना अब प्री-प्रोडक्शन चरण में पहुंच गई है, लेकिन रिलीज तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इससे आहत होकर स्टूडियो ने निर्माताओं के खिलाफ 250 करोड़ का मुकदमा किया है।