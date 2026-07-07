देश में 17 जुलाई से शुरू होगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानिए मार्ग-किराया और अन्य जरूरी बातें

लागत

ट्रेन के निर्माण में कितनी आई है लागत?

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन के निर्माण के करीब 89 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल साबित होता है, तो भविष्य में इसी तरह की हाइड्रोजन ट्रेनों को अन्य मार्गों पर भी शुरू किया जा सकता है, जिससे डीजल पर निर्भरता कम करने, ईंधन लागत घटाने और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिल सकेगी।