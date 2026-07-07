तेलंगाना में पति को मारने के लिए प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची

तेलंगाना: पति को छत से धक्का दिया, बच गया तो टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन देकर मारा

लेखन गजेंद्र 11:14 am Jul 07, 202611:14 am

क्या है खबर?

तेलंगाना के निजामाबाद में हैरान करने वाला मामला आया है। यहां एक महिला ने अपने पति को मारने के लिए पहले उसे छत से धक्का दिया, जब वह बच गया तो उसे टॉलेटर क्लीनर का इंजेक्शन देकर मार दिया। घटना 30 जून को मोपाल मंडल के न्यालकल गांव की है, जिसका खुलासा 1 जुलाई को हुआ। मृतक पति प्रशांत (35) है, जबकि आरोपी पत्नी संध्या (32) है। वह नर्स है। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।