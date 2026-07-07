राम कपूर ने 'लॉकअप 2' में निजी जिंदगी से जुड़ा खुलासा किया

'लॉकअप 2' में राम कपूर ने खोला अपना पुराना चिट्‌ठा- मेरे इतने रिश्ते, गिनती करना मुश्किल

लेखन ज्योति सिंह 11:06 am Jul 07, 202611:06 am

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लाॅकअप सीजन 2' में प्रतियोगी अपनी जिंदगी के अनसुने किस्से सुनाकर दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहे हैं। आकांक्षा चमोला के तलाक और बाइसेक्सुअल वाले खुलासे को लोग अभी भूले नहीं थे, अब राम कपूर ने अपनी निजी जिंदगी के किस्से सुनाकर लोगों को चौंका दिया है। हालिया एपिसोड में उन्होंने 2003 में गौतमी कपूर से शादी करने से पहले के प्रेम-प्रसंगों को याद किया। राम ने बताया कि शादी से पहले वह एक 'प्लेबॉय' थे।