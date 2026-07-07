कल्ट फिट ने IPO के लिए किया आवेदन

कल्ट फिट ने IPO के लिए किया आवेदन, 950 करोड़ रुपये जुटाने का है लक्ष्य

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:33 am Jul 07, 202611:33 am

क्या है खबर?

देश की फिटनेस कंपनी कल्ट फिट ने शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने IPO के लिए SEBI के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कर दिए हैं। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव के तहत 950 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं ऑफर फॉर सेल (OFS) को मिलाकर IPO का कुल आकार करीब 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। अब कंपनी मंजूरी के बाद सही समय पर बाजार में उतरेगी।