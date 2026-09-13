AI से खेती में क्रांति लाने के लिए सिजेंटा ने IIT रोपड़ से मिलाया हाथ

इस हैकथॉन में 2,800 लोग शामिल हुए थे। इन सभी में से सीडकोडर्स की टीम ने बाजी मारी। उनकी बनाई एग्रोवाणी AI नाम की तकनीक ने पहला इनाम जीता है।

यह तकनीक किसानों को फसल के बचे हुए हिस्से से पैसे कमाने, खेती से जुड़े उत्पादों के बारे में सलाह पाने और एग्रोसाथी नाम के AI असिस्टेंट से चैट करने में मदद करती है।

इनाम के तौर पर इस टीम को इटली के अटेसा शहर में मौजूद सिंजेंटा के बायोलॉजिकल्स सेंटर देखने जाने का भी मौका मिलेगा।

इस मौके पर सिंजेंटा समूह के मुख्य सूचना अधिकारी (CIO) और डिजिटल अधिकारी फिरोज शेख ने बताया, "हमने यह प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया था, ताकि युवा आविष्कारक, शोधकर्ता और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों साथ आएं और खेती से जुड़ी असली समस्याओं पर काम करें।"