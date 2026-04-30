कैसे घरेलू कचरे के प्रबंधन को आसान बनाता है AI?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब कचरे को अलग करने उस पर नजर रखने और उसे रीसायकल करने के तरीकों को बदल रहा है। इस बदलाव से पर्यावरण पर बुरा असर कम हो रहा है और हम संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये कचरे में मिलावट को कम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीज़ों को फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। आइये जानते हैं AI तकनीक कचरे के प्रबंधन में कैसे उपयोगी है।

#1 AI रोबोट से स्मार्ट कचरा छंटाई AI से चलने वाले रोबोट अब कचरा छांटने के काम को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी बड़ी बारीकी से पहचान लेते हैं। ये रोबोट कीमती चीजों को तेजी से अलग करते हैं, जिससे रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया सटीक और तेज हो जाती है। जब इन रोबोट्स को इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसर से जोड़ा जाता है, तब AI एल्गोरिदम से कचरा पैदा होने के तरीकों का अनुमान लगाया जा सकता है।

#2 रीसाइक्लिंग की सटीकता के लिए विजन कैमरे AI विजन कैमरे घरेलू कचरे की रीसाइक्लिंग के लिए बहुत जरूरी साबित हो रहे हैं। ये कचरे के ढेर का तुरंत विश्लेषण करके उसमें मौजूद गंदगी को पहचान लेते हैं, जैसे कि जैविक कचरे में पड़ी प्लास्टिक की थैलियां। ये कैमरे गंदा कचरा प्रोसेसिंग लाइन तक पहुंचने से पहले ही तुरंत अलर्ट भेज देते हैं। इससे खराब होने वाले सामान की मात्रा कम होती है और ऑटोमेटिक ऑडिटिंग सिस्टम के जरिए चीजों की शुद्धता बढ़ जाती है।

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#3 कचरा इकट्ठा करने के तरीके को बदल रहे IoT सेंसर IoT फिल-लेवल सेंसर, जो कचरा डालने वाले आम कंटेनरों के अंदर लगाए जाते हैं, वे क्लाउड पर कंटेनरों के भरे होने की जानकारी तुरंत भेजते रहते हैं। ये सेंसर पुराने इस्तेमाल के तरीकों के आधार पर यह भी बता देते हैं कि डिब्बे कब भर जाएंगे। जिन शहरों ने इन सेंसर का इस्तेमाल किया है, वहां कचरा इकट्ठा करने के चक्कर 30 से 50 फीसदी तक कम हो गए हैं। इससे खाली डिब्बे बार-बार देखने की जरूरत खत्म हो गई।

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