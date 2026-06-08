भारत में 95 फीसदी कंपनियां AI अपनाने में अभी भी पीछे, सर्वे में हुआ खुलासा 

AI को बड़े स्तर पर ले जाने में आ रही ये चुनौतियां

AI को बड़े स्तर पर ले जाना सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। सिस्को इंडिया के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) अरुण शेट्टी का कहना है कि AI को बड़े पैमाने पर लागू करने की असली चुनौती सिर्फ पैसे नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल और रणनीतिक बाधाओं को दूर करना भी है।

कई कंपनियों को पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमित GPU क्षमता और कमजोर डाटा प्रबंधन जैसी कई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल सिर्फ एक चौथाई कंपनियां ही AI को अपने अलग-अलग विभागों में लागू कर रही हैं, जबकि ज्यादातर अभी सिर्फ प्रयोग कर रही हैं या बहुत छोटे स्तर पर इसका इस्तेमाल कर रही हैं।