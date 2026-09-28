सुपर अल नीनों के कारण बाजा कैलिफोर्निया पर मंडराया भीषण तूफान का खतरा

पोलो अभी बाजा कैलिफोर्निया तट से करीब 322 किलोमीटर दूर है, जो 201 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है।

जमीन से टकराने के बाद यह कैलिफोर्निया की खाड़ी को पार करेगा, जिससे सोनोरा और चिहुआहुआ में और बारिश होगी। बाढ़ का खतरा अभी भी बहुत ज्यादा है, खासकर कुछ जगहों पर तो एक फीट तक बारिश हो सकती है।

यह सब भयानक मौसम सुपर अल नीनो की देन है, जो समुद्र की सतह के असामान्य रूप से गर्म होने से जुड़ा है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है।