सुपर अल नीनों के कारण बाजा कैलिफोर्निया पर मंडराया भीषण तूफान का खतरा
प्रशांत महासागर में इस समय भारी हलचल मची हुई है और यहां 3 नए तूफानी सिस्टम बन रहे हैं। अभी सबसे बड़ी फिक्र की बात है हरिकेन पोलो, जो एक कैटेगरी 3 का तूफान है।
आशंका है कि यह सोमवार रात को बाजा कैलिफोर्निया सुर से टकरा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के मुताबिक, भारी बारिश की वजह से इस इलाके में अचानक बाढ़ और भूस्खलन आ सकता है।
201 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवा
पोलो अभी बाजा कैलिफोर्निया तट से करीब 322 किलोमीटर दूर है, जो 201 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है।
जमीन से टकराने के बाद यह कैलिफोर्निया की खाड़ी को पार करेगा, जिससे सोनोरा और चिहुआहुआ में और बारिश होगी। बाढ़ का खतरा अभी भी बहुत ज्यादा है, खासकर कुछ जगहों पर तो एक फीट तक बारिश हो सकती है।
यह सब भयानक मौसम सुपर अल नीनो की देन है, जो समुद्र की सतह के असामान्य रूप से गर्म होने से जुड़ा है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है।