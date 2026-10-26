गूगल का क्लाउड बिजनेस कमाई से ज्यादा AI पर ध्यान

इन चुनौतियों से निपटने के लिए अल्फाबेट को 2026 के अंत तक 195 अरब से 205 अरब डॉलर (करीब 18,000-19,000 अरब रुपये) के पूंजीगत खर्च का अनुमान है।

इस बड़ी रकम का ज्यादातर हिस्सा AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खर्च होगा। यह भारी निवेश केवल ग्राहकों के लिए ही नहीं है।

यह कंपनी के अपने प्रोजेक्ट्स को भी ताकत देगा और उसे AI की दौड़ में सबसे आगे बनाए रखेगा। इन मुश्किलों के बावजूद गूगल क्लाउड ने दूसरी तिमाही में 24.8 अरब डॉलर (करीब 2,300 अरब रुपये) का राजस्व कमाया है। यह दिखाता है कि क्लाउड सेवाओं की मांग अभी भी कितनी ज्यादा है।