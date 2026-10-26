गूगल का क्लाउड बिजनेस कमाई से ज्यादा AI पर ध्यान
गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने हाल ही में बताया है कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को सबसे ऊपर रख रही है। उनके लिए अपने क्लाउड बिजनेस से तुरंत मुनाफा कमाने से भी ज्यादा AI महत्वपूर्ण है।
उन्होंने बताया कि कैसे गूगल डीपमाइंड अपनी AI तकनीक को लगातार आगे बढ़ा रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण जरूरी चिप्स और डाटा सेंटर हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है।
205 अरब डॉलर तक खर्च का अनुमान
इन चुनौतियों से निपटने के लिए अल्फाबेट को 2026 के अंत तक 195 अरब से 205 अरब डॉलर (करीब 18,000-19,000 अरब रुपये) के पूंजीगत खर्च का अनुमान है।
इस बड़ी रकम का ज्यादातर हिस्सा AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खर्च होगा। यह भारी निवेश केवल ग्राहकों के लिए ही नहीं है।
यह कंपनी के अपने प्रोजेक्ट्स को भी ताकत देगा और उसे AI की दौड़ में सबसे आगे बनाए रखेगा। इन मुश्किलों के बावजूद गूगल क्लाउड ने दूसरी तिमाही में 24.8 अरब डॉलर (करीब 2,300 अरब रुपये) का राजस्व कमाया है। यह दिखाता है कि क्लाउड सेवाओं की मांग अभी भी कितनी ज्यादा है।