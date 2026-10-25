सुंदर पिचई ने AI को लेकर सैम ऑल्टमैन की टिप्पणी पर किया पलटवार

पिचई ने बताया कि AI में असली तरक्की का मतलब है, जो चीजें पहले से मौजूद हैं उन्हें बेहतर बनाना और साथ ही बिल्कुल नई चीजें बनाना भी।

उन्होंने कहा, "इसमें कुछ काम उत्पादों को नए हिसाब से ढालने का है और कुछ नए अनुभवों के बारे में नए सिरे से सोचने का। इस दौर में आगे बढ़ने के लिए ये सब बातें महत्वपूर्ण होंगी।"

उन्होंने यह सवाल भी पलटकर पूछा कि क्या OpenAI भी ChatGPT में एजेंट्स को बस जोड़ रहा है या उन्हें शुरू से ही तैयार कर रहा है?