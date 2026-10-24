अमेजन की क्लाउड क्षमता 2027 तक पूरी तरह बिकी, जानिए CEO ने क्या कहा

इस साल की शुरुआत में अमेजन ने कहा था कि वह 2026 के लिए पूंजीगत व्यय के तौर पर लगभग 220 अरब डॉलर (करीब 20,000 अरब रुपये) खर्च करेगा।

एंड्रीसेन होरोविट्ज के सह संस्थापक बेन होरोविट्ज और जनरल पार्टनर एरिक टोरेनबर्ग के साथ वीडियो पॉडकास्ट में जैसी ने कहा कि कंपनी और भी बहुत निवेश कर सकती है और यह पूंजी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि 2026 के लिए क्लाउड-कंप्यूटिंग क्षमता पहले ही पूरी तरह बिक चुकी है।