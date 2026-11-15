दवा छोड़ने पर डायबिटीज मरीजों को दोगुना खतरा, अध्ययन में खुलासा
एक नए अध्ययन के मुताबिक, टाइप-2 डायबिटीज के वे मरीज जो सेमाग्लूटाइड या लिराग्लूटाइड जैसी GLP-1 वजन कम करने वाली दवाएं लेना बंद कर देते हैं, उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक या यहां तक कि मौत का खतरा लगभग दोगुना हो सकता है।
यह अध्ययन साफ तौर पर बताता है कि चिकित्सक द्वारा बताई गई दवा को लगातार लेना बहुत जरूरी है, भले ही इसके साइड इफेक्ट्स या ज्यादा कीमत की वजह से इसे बीच में छोड़ देने का मन करे।
GLP-1 से दिल को मिलता है बचाव
शोधकर्ताओं ने 80,000 से ज्यादा मरीजों पर गौर किया और पता चला कि ये दवाएं केवल ब्लड शुगर को ही नियंत्रित नहीं करतीं, बल्कि दिल को भी सुरक्षित रखती हैं।
हालांकि, कई मरीज एक साल के भीतर ही इन दवाओं का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी बदलाव करने से पहले अपने चिकित्सक से जरूर बात करें, खासकर अगर, आपको दिल से जुड़े दूसरे जोखिम भी हैं।