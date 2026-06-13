अध्ययन में पेड़ों की जलवायु संकट से लड़ने की क्षमता पर उठे सवाल टेक्नोलॉजी Jun 13, 2026

जलवायु परिवर्तन से लड़ने में पेड़ कितने कारगर हैं, इस पर एक नए अध्ययन में सवाल खड़े किए गए हैं। इससे पता चला है कि पेड़ भले ही लंबे समय तक प्रकाश संश्लेषण करते रहें, लेकिन वे इसके बंद होने से कई महीनों पहले ही बढ़ना बंद कर देते हैं।

इसका मतलब है कि जितना कार्बन जमा होना चाहिए, उससे कम ही लंबे समय तक पेड़ों में रह पाता है। यह खोज इस बात पर सवाल उठाती है कि जंगल जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में पेड़ कितनी मदद कर पाएंगे, जैसा अब तक माना जाता था।

जलवायु परिवर्तन से निपटने में जंगल एक जरूरी सुरक्षा कवच हैं, लेकिन उनकी यह क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को लकड़ी में बदल सकते हैं। लकड़ी में बदलने से यह गैस, जो धरती को गर्म करती है, दशकों और सदियों तक वायुमंडल से बाहर रहती है।