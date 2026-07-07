ऑस्ट्रेलिया में बच्चाें के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध बना मजाक टेक्नोलॉजी Jul 07, 2026

ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए एक अहम कदम उठाया था, लेकिन लगता है कि यह नियम अभी तक ठीक से लागू नहीं हो पाया है। एक नए शोध से पता चला है कि कानून के मुताबिक भले ही इन प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की उम्र जांचनी चाहिए, लेकिन शोधकर्ताओं ने जो 50 टेस्ट अकाउंट बनाए, उनमें से किसी से भी उम्र का कोई सबूत नहीं मांगा गया। इसका मतलब है कि किशोर अभी भी बड़ी आसानी से इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं।