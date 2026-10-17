क्या एंटीबायोटिक लेते समय ज्यादा चीनी खाना पहुंचा सकता है नुकसान?

एंटीबायोटिक दवाएं वैसे भी हमारी आंतों के संतुलन को बिगाड़ देती हैं, लेकिन जब आप उनके साथ चीनी भी खूब खाते हैं तो यह समस्या और बढ़ जाती है।

चूहों पर हुए अध्ययन में भी यही देखने को मिला। जिन चूहों को एंटीबायोटिक के बाद चीनी वाला खाना दिया गया, उनकी आंतों में खराब बैक्टीरिया तेजी से बढ़े।

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह जानने के लिए अभी और अध्ययन करने होंगे कि क्या एंटीबायोटिक इलाज के दौरान चीनी कम करने से मरीजों की सेहत में सुधार हो सकता है, खासकर उन मरीजों में जो गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं।