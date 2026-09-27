भारतीय AI के बारे में जानने के लिए उत्सुक, लेकिन उपयोग में पीछे

एक नए अध्ययन के मुताबिक, भारतीय लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर काफी उत्सुकता दिखाते हैं। गूगल पर होने वाली ढेर सारी सर्च से यह बात साफ पता चलती है, लेकिन AI के वास्तविक इस्तेमाल की बात करें तो भारत अभी भी 'कम उपयोग' वाली श्रेणी में आता है।

इसके उलट, ज्यादा GDP वाले अमीर देशों में लोग भले ही AI से जुड़ी जानकारी कम खोज रहे हों, लेकिन वे इसका इस्तेमाल कहीं ज्यादा कर रहे हैं। पूरे दक्षिण एशिया में लोगों की दिलचस्पी और AI के वास्तविक उपयोग के बीच का यह अंतर साफ दिखाई देता है।