AI चुपचाप बदल रहा आपके सोशल मीडिया पोस्ट, अध्ययन में खुलासा

जनता की राय में 9.2 गुना बढ़ोतरी

ये छोटे बदलाव आगे चलकर एक बड़ी लहर पैदा कर सकते हैं, जिससे जनता की राय पर इसका असर AI के शुरुआती झुकाव से 9.2 गुना ज्यादा बढ़ सकता है।

इस अध्ययन में यह भी सामने आया कि एक्स का ग्रोक गर्भपात से जुड़े पोस्ट को एक खास दिशा में मोड़ देता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्लेटफॉर्म उस सवाल को किस तरह से सामने रखता है।

फिलहाल, यूरोपीय संघ (EU) के AI एक्ट जैसे नियम इन छिपे हुए झुकावों को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाते। ऐसे में, लोग अनजाने में बदले हुए विचारों को फैला सकते हैं और बिना सोचे-समझे पूरे समाज की बड़ी चर्चाओं की दिशा बदल सकते हैं।