कहीं इंटरनेट ही न ठप कर दे सुपर स्मार्ट AI, स्टुअर्ट रसेल ने दी चेतावनी

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के सेंटर फॉर ह्यूमन-कंपैटिबल AI के प्रमुख और प्रोफेसर स्टुअर्ट रसेल को खासकर सुपर-स्मार्ट AI (AGI) से होने वाले गंभीर नुकसान की चिंता है। इनमें साइबर हमला करना या खतरनाक हथियार बनाना जैसी चीजें शामिल हैं।

उनका मानना है कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका AI कहीं चालाक या धोखेबाज न बन जाए। वे इस तेजी से विकसित हो रही तकनीक के लिए कड़े नियम बनाने की वकालत कर रहे हैं।