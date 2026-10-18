कॉन्क्लेव में AI से स्वास्थ्य सेवा में आने वाले बदलावों पर हुआ मंथन

इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, शिक्षाविद और स्टार्टअप्स एक साथ आए। यहां सभी ने मिलकर AI के ऐसे समाधानों पर विचार-मंथन किया, जिनका असल दुनिया में उपयोग किया जा सके।

STPI के महानिदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि भारत को सूचना प्रौद्योगिकी और IT-इनेबल्ड सर्विसेज उद्योग विकसित करने का जो अनुभव मिला है, वह स्वदेशी AI नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में काफी मददगार हो सकता है।

IIT BHU के निदेशक अमित पात्रा ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना और अन्वेषक (इनोवेटर्स) को फंडिंग के स्रोतों से जोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हीं प्रयासों से अच्छे आइडिया को वास्तविक प्रभाव में बदला जा सकता है।