स्टेपफन ने लॉन्च किया स्टेपएक्स नियो एजेंटिक स्मार्टफोन, खुद संभालेगा सब काम
चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी स्टेपफन ने हाल ही में स्टेपएक्स नियो को पेश किया है। यह ऐसा पहला एजेंटिक स्मार्टफोन है, जिसे आम लोगों के लिए बनाया गया है और यह आपके कई काम खुद ही निपटा देगा। यह फोन अपने खुद के AI मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है।
इसमें मौजूद असिस्टेंट स्टेप अमू सिर्फ आपकी आवाज के जरिए कई ऐप्स में अलग-अलग काम कर सकता है। इसका मुख्य मकसद यही है कि यह आपके ज्यादातर काम खुद संभाले, ताकि आपको कम से कम परेशानी उठानी पड़े।
32 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा
स्टेपएक्स नियो 32 भाषाओं का लाइव अनुवाद करता है और आपकी यात्राओं की पूरी योजना बना सकता है। यह फ्लाइट और होटल बुक करने के साथ-साथ पूरा यात्रा कार्यक्रम भी तैयार कर सकता है और यह सब बिना आपको अलग-अलग ऐप्स खोलने की जरूरत पड़े होता है।
यह तकनीक आपके फोन इस्तेमाल करने के तरीके से सीखती है और बिना इंटरनेट के भी काम करती है, जैसे वीजा की याद दिलाना या कस्टम्स से जुड़ी जानकारी देना।
इसके अलावा, अलीपे, दीदी और सीट्रिप जैसी कंपनियों के साथ इसकी साझेदारी है, जिससे यह पेमेंट सर्विस और ट्रैवल टूल्स से सीधे जुड़ जाता है। इससे आपका रोजमर्रा का जीवन और भी आसान बन जाता है।