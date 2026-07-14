स्टेपफन ने लॉन्च किया स्टेपएक्स नियो एजेंटिक स्मार्टफोन, खुद संभालेगा सब काम

स्टेपएक्स नियो 32 भाषाओं का लाइव अनुवाद करता है और आपकी यात्राओं की पूरी योजना बना सकता है। यह फ्लाइट और होटल बुक करने के साथ-साथ पूरा यात्रा कार्यक्रम भी तैयार कर सकता है और यह सब बिना आपको अलग-अलग ऐप्स खोलने की जरूरत पड़े होता है।

यह तकनीक आपके फोन इस्तेमाल करने के तरीके से सीखती है और बिना इंटरनेट के भी काम करती है, जैसे वीजा की याद दिलाना या कस्टम्स से जुड़ी जानकारी देना।

इसके अलावा, अलीपे, दीदी और सीट्रिप जैसी कंपनियों के साथ इसकी साझेदारी है, जिससे यह पेमेंट सर्विस और ट्रैवल टूल्स से सीधे जुड़ जाता है। इससे आपका रोजमर्रा का जीवन और भी आसान बन जाता है।