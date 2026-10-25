यूक्रेन में फिर शुरू हुई स्टारलिंक की स्टारशील्ड सेवा, जानिए क्यों हुई थी बंद

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह 10 दिनों की उस अवधि के बाद हुआ है, जब लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले यूक्रेनी ड्रोन का इंटरनेट कनेक्शन कट जाता था।

इसके चलते सेना का कुछ ड्रोन पर से नियंत्रण खत्म हो गया, जबकि धीमी गति से उड़ने वाले अन्य ड्रोन और अधिक असुरक्षित हो गए।

खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क को फोन कर स्टारशील्ड सेवा बहाल करने के लिए कहा।