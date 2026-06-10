भारत को लेकर स्टारलिंक ने दी सफाई

भारत में लॉन्च में देरी की खबरों पर स्टारलिंक का जवाब, सरकार से बातचीत जारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:47 am Jun 10, 202611:47 am

क्या है खबर?

एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवा शुरू करने को लेकर उठे सवालों पर सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि वह भारत सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही है और देश में अपनी सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्टारलिंक का यह बयान उन खबरों के बाद आया, जिनमें दावा किया गया था कि भारत में उसकी व्यावसायिक शुरुआत की मंजूरी में देरी हो रही है।