स्टारलिंक ने लीक हुई कीमतों को बताया गलत, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत में लॉन्च से पहले एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। कई रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर सोमवार (8 दिसंबर) को इसके मासिक प्लान की कीमत का खुलासा होने का दावा किया गया था। अब इसको लेकर स्टारलिंक ने कहा है कि इनमें से कोई भी कीमत असली नहीं थी। वेबसाइट पर कीमत के विज्ञापन नजर आना महज एक गड़बड़ी की वजह से हुआ था।
कारण
लीक कीमतों पर क्या कहा?
स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर के अनुसार, ये कीमतें प्लेसहोल्डर से ज्यादा कुछ नहीं थीं, जिन्हें कॉन्फिगरेशन में गड़बड़ी के कारण गलती से लाइव कर दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसे कभी भी सार्वजनिक रूप से देखने के लिए नहीं बनाया गया था। ड्रेयर ने एक्स पोस्ट में कहा कि स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट लाइव नहीं है और कंपनी देश में ऑर्डर स्वीकार नहीं कर रही है और कीमतों की घोषणा नहीं की है।
मंजूरी
सरकार से मंजूरी का है इंतजार
ड्रेयर ने जोर देकर कहा कि कंपनी भारत में लॉन्च करने के लिए प्रतिबद्ध है और सेवा शुरू करने से पहले अंतिम सरकारी मंजूरी हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जब तक नियामक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती वेबसाइट और ऑर्डर सिस्टम दोनों निष्क्रिय रहेंगे। कंपनी के इस खुलासे के बाद संभावित ग्राहकों को यह जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा कि भारत में स्टारलिंक की वास्तविक कीमत क्या होगी और सेवा कब शुरू होगी।
कीमतें
कीमतों को लेकर यह हुआ था खुलासा
इससे पहले सोमवार को कंपनी की वेबसाइट पर उसके मासिक प्लान की कीमतें देखकर यूजर्स में उत्साह पैदा हो गया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि स्टारलिंक ने अपने रेजिडेंशियल इंटरनेट प्लान की कीमत 8,600 रुपये/महीना तय की है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड डाटा मिलेगा और नए ग्राहकों के लिए 30 दिन का ट्रायल मिलने का दावा किया गया। इसके अलावा इंटरनेट चलाने के लिए जरूरी हार्डवेयर किट की कीमत 34,000 रुपये बताई गई थी।