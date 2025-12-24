स्टारलिंक के एक्टिव यूजर्स की संख्या 90 लाख को पार कर गई है

स्टारलिंक ने 7 सप्ताह में जोड़े 10 लाख यूजर, भारत में लॉन्च का इंतजार

क्या है खबर?

स्पेस-X की इस सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने दुनियाभर में 90 लाख एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि रिकॉर्ड समय में हासिल हुई है। इसने 7 सप्ताह से भी कम समय में 10 लाख नए यूजर जोड़े हैं। नवंबर की शुरुआत यह आंकड़ा 80 लाख पर पहुंच गया था। इसके बाद से नए रिकॉर्ड तक पहुंचने में एलन मस्क की कंपनी ने हर दिन 20,000 से अधिक और हर 4 सेकेंड में एक नया ग्राहक बनाया।