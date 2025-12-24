स्टारलिंक ने 7 सप्ताह में जोड़े 10 लाख यूजर, भारत में लॉन्च का इंतजार 

स्टारलिंक ने 7 सप्ताह में जोड़े 10 लाख यूजर, भारत में लॉन्च का इंतजार
क्या है खबर?
स्पेस-X की इस सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने दुनियाभर में 90 लाख एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि रिकॉर्ड समय में हासिल हुई है। इसने 7 सप्ताह से भी कम समय में 10 लाख नए यूजर जोड़े हैं। नवंबर की शुरुआत यह आंकड़ा 80 लाख पर पहुंच गया था। इसके बाद से नए रिकॉर्ड तक पहुंचने में एलन मस्क की कंपनी ने हर दिन 20,000 से अधिक और हर 4 सेकेंड में एक नया ग्राहक बनाया।
लोकप्रियता
इस कारण बढ़ रही लोकप्रियता
स्टारलिंक की लोकप्रियता इस कारण भी बढ़ी है, क्योंकि यह उन स्थानों तक ब्रॉडबैंड स्पीड पहुंचा सकता है, जहां दूसरे नेटवर्क नहीं पहुंच पाते। इसकी पहुंच ग्रामीण इलाकों से लेकर समुद्र में जहाज और आसमान में उड़ते विमानों तक है। यह सर्विस 9,000 से अधिक निम्न-पृथ्वी कक्षा (LEO) उपग्रहों के बढ़ते नेटवर्क पर आधारित है, जो पृथ्वी के चारों ओर कनेक्टिविटी का जाल बनाते हैं। फाइबर या मोबाइल नेटवर्क कम सुविधा वाली जगह पर यह तेजी से बढ़ रहा है।
शुरुआत
भारत में कब होगी शुरुआत?
यह सर्विस भारत में भी शुरू होगी, लेकिन फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है कि कब तक यहां के यूजर्स को मिलने लगेगी? हालिया पोस्ट में एलन मस्क ने संकेत दिया है कि स्टारलिंक का लॉन्च जल्द ही होने वाला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, "स्टारलिंक के साथ भारत की सेवा करने के लिए उत्सुक हूं।" ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड की कमी को देखते हुए इसकी शुरुआत जल्द ही संभव हो सकती है।